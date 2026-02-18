Icon

وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها Icon لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان Icon الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي” Icon جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان Icon موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه Icon الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان Icon أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي” Icon بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أجواء من الطمأنينة والخشوع

لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ مساءً
لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو لقطات مباشرة من صلاة التراويح في الحرم المكي الشريف، ثاني ليالي شهر رمضان المبارك، حيث أمّ المصلين الشيخ بندر بليلة، في أجواء من الطمأنينة والخشوع.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وكامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال تنفيذ خطتها التشغيلية للشهر الكريم، المرتكزه على عشرة مسارات رئيسة، وتتضمن أكثر من مئة مبادرة، وعشرات البرامج النوعية العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية الشاملة.

قد يهمّك أيضاً
“يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي

“يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي

جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان

جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان

وأوضحت الرئاسة أن الخطة الرمضانية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والمعتمرين والزائرين، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تراعي كثافة الموسم وعالميته، باستثمار أحدث التقنيات والوسائل الرقمية، والتوسع في خدمات اللغات والترجمة؛ بما يواكب التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن.

وتشمل الخطة تعزيز الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد، وإجابة السائلين والسائلات، إضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية في مجالات التوعية الشرعية والفكرية، وتوزيع المصاحف والكتيبات الإثرائية والرسائل التوعوية على المعتمرين والقاصدين والزائرين؛ بما يسهم في تعميق الوعي الشرعي، وإثراء رحلتهم الإيمانية.

وأكدت الرئاسة جاهزية كوادرها البشرية ومنظومتها التشغيلية والتقنية لتقديم خدماتها بجودة عالية، وتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والخشوع.

وبيّنت أن خطتها الرمضانية تنطلق من منهج الوسطية والاعتدال، وتجسّد ريادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتعكس التميز المؤسسي في تقديم الخدمات الدينية النوعية، تحقيقًا لتطلعات القيادة ، في العناية بضيوف الرحمن وشرف خدمة الحرمين الشريفين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي...

السعودية اليوم
“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم
السعودية اليوم

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم...

السعودية اليوم
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان 
السعودية اليوم

حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل...

السعودية اليوم
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء غدٍ الثلاثاء
السعودية اليوم

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

السعودية اليوم
الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان 1447هـ
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين...

أخبار رئيسية
تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي...

السعودية اليوم
جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان
السعودية اليوم

جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ...

السعودية اليوم
أكثر من 400 مجسم جمالي يُزيِّن شوارع وميادين الشمالية استعدادًا لرمضان
السعودية اليوم

أكثر من 400 مجسم جمالي يُزيِّن شوارع...

السعودية اليوم