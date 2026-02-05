Icon

للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٣ مساءً
للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - فريق التحرير

تشارك وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2026م، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمدينة الرياض، خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير الجاري، تحت شعار “مستقبل التكامل الدفاعي”.

وتستعرض وزارة الداخلية في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، التطور التقني الذي يشهده قطاع الأمن بالمملكة بدعم من القيادة -أيدها الله-، وإسهاماته في تعزيز الشعور العام بالأمان، والمشتمل على النظم الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في أمن الحدود والمنشآت الحيوية والبيئة، وسلامة الحشود، وإدارة الأزمات والكوارث.

