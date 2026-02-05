بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
تشارك وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2026م، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمدينة الرياض، خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير الجاري، تحت شعار “مستقبل التكامل الدفاعي”.
وتستعرض وزارة الداخلية في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، التطور التقني الذي يشهده قطاع الأمن بالمملكة بدعم من القيادة -أيدها الله-، وإسهاماته في تعزيز الشعور العام بالأمان، والمشتمل على النظم الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في أمن الحدود والمنشآت الحيوية والبيئة، وسلامة الحشود، وإدارة الأزمات والكوارث.