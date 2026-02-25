Icon

لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١١ صباحاً
لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي
المواطن - فريق التحرير

يشكّل شهر رمضان تحديًا خاصًا لمرضى قرحة المعدة وارتجاع المريء، إذ تتبدل مواعيد الأكل وتطول ساعات الامتناع عن الطعام، ثم تأتي وجبات الإفطار غالبًا كبيرة وغنية بالدهون والبهارات.

وهذا النمط قد يزيد إفراز الحمض أو يفاقم الارتجاع، ما ينعكس ألمًا وحرقة واضطرابًا في النوم؛ لكن بالصورة الصحيحة، يمكن تقليل الأعراض والحفاظ على صيام آمن.

ما الذي يحدث أثناء الصيام؟

في قرحة المعدة، تكون بطانة المعدة أكثر حساسية لتأثير الحمض. ومع الصيام، قد يشعر بعض المرضى بحرقة أو ألم عند اقتراب موعد الإفطار. أما في ارتجاع المريء، فإن امتلاء المعدة سريعًا بعد ساعات من الجوع، أو الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، قد يدفع الحمض للصعود إلى المريء، مسببًا حرقة وسعالًا وبحة في الصوت.

ويوصى الأطباء في أغلب الحالات بـ”إفطار ذكي”، يبدأ بشكل خفيف بكسر الصيام بماء فاتر و1–2 تمرات أو شوربة خفيفة غير حارة. ثم الانتظار 10–15 دقيقة قبل الطبق الرئيسي لتفادي الصدمة الحمضية للمعدة، وبعدها تقسم الوجبة إلى مرحلتين بدلا من طبق واحد كبير.

الطهي بالبخار والشوي

كما ينصح باختيار طرق طهي هادئة؛ مثل السلق، أو الشوي، أو الطهي بالبخار، والابتعاد عن القلي.

وبشكل عام يفضل تجنب أطعمة مثل المقليات والدهون الثقيلة، والأطعمة الحارة والبهارات القوية، والطماطم المطبوخة بكثرة والصلصات الحامضة، والحمضيات الزائدة. وكذلك يوصى بتجنب القهوة والمشروبات الغازية خصوصًا على معدة فارغة، والحلويات الدسمة بعد الإفطار مباشرة. حيث إن هذه الأصناف قد تزيد إفراز الحمض أو ترخي الصمام بين المعدة والمريء، ما يفاقم الارتجاع.

ومن جهة الأطعمة الأكثر أمانًا للمعدة، ينصح خبراء التغذية بالأرز أو البطاطس أو الشوفان، واللحوم البيضاء المشوية أو المسلوقة، والزبادي قليل الدسم، والخضروات المطهية غير الحارة، والموز والتفاح غير الحامض.

السحور.. خط الدفاع الأخير

أما وجبة السحور فهي ضرورية لمرضى القرحة والارتجاع، ويُفضَّل أن تكون قبل النوم بوقت كافٍ.

وينصح باختيار بروتين خفيف مع نشويات معتدلة، وتجنب الأطعمة المالحة جدًا أو الدسمة. ويجب ألا يستلق المريض مباشرة بعد الأكل؛ حيث يوصى بالانتظار ساعة إلى ساعتين قبل النوم، مع العلم أن رفع الرأس قليلًا أثناء النوم قد يخفف أعراض الارتجاع.

ماذا عن الأدوية؟

من يتناول مثبطات مضخة البروتون أو مضادات الحموضة يجب أن يستشير طبيبه لضبط توقيت الجرعات في رمضان؛ نظرا لأن إيقاف العلاج دون استشارة قد يعرّض المريض لانتكاسة.

وبحسب الأطباء، يُنصح بعدم الصيام في حالات وجود ألم شديد مستمر، أو قيء دموي أو براز أسود، أو فقدان وزن غير مبرر، أو قرحة نشطة غير مستقرة.. وفي هذه الحالات، الأولوية للعلاج حتى استقرار الحالة.

والخلاصة أن الصيام لمرضى قرحة المعدة وارتجاع المريء ممكن في كثير من الحالات، شرط الاعتدال في الكمية، والهدوء في الاختيار، وتجنب المهيجات. ودائما ما تكون الوجبة المتدرجة، والابتعاد عن الدهون والبهارات، وتنظيم النوم؛ تفاصيل بسيطة تحمي المعدة طوال الشهر.

