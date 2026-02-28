ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع

تحتضن محافظة العُلا فعالية “ليالي المنشية الرمضانية” بسوق المنشية، التي تنظمها جمعية العمل التطوعي بالعُلا بالشراكة مع الهيئة الملكية للمحافظة، ضمن برامج مجتمعية تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوّع وتنمية العمل المهاري خلال شهر رمضان المبارك، وسط حضور لافت من الأهالي والزوار.

وتمثل الفعالية منصة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الحرف اليدوية والمنتجات الغذائية المحلية، حيث تُسهم الحرفيات المشاركات في التطوع المهاري في تقديم أعمال تعكس الموروث المحلي، وتدعم نقل الخبرات إلى النشء من خلال برامج تدريبية تشرف عليها سيدات يمتلكن خبرات عملية في مجالات متعددة.

وتضمّ الفعالية أقسامًا مخصصة للأسر المنتجة تعرض منتجات متنوعة تُسهم في دعم العائد الاقتصادي للأسر، عبر إتاحة فرص البيع والتسويق المباشر داخل موقع الفعالية، إلى جانب أركان للقهوة السعودية واستعراض قصص الآباء والأجداد، بما يعكس عمق الارتباط بالموروث الثقافي للمجتمع المحلي.

كما تشمل “ليالي المنشية الرمضانية” أركانًا للرسم والألعاب التفاعلية، وأخرى لتشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية خلال الشهر الفضيل، في بيئة تعليمية وترفيهية تُسهم في تنمية المهارات وغرس مفاهيم العمل التطوعي لدى مختلف الفئات العمرية.

وتهدف الفعالية إلى ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي، وتمكين المتطوعين من توظيف مهاراتهم في خدمة المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على تنمية القدرات الفردية، ودعم المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان.