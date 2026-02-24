مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر فهد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا محمية محمد بن سلمان تنجح بتتبع قط الرمال وتنجز دراسة جينية غير مسبوقة الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق العقال.. تاج الهوية السعودية ورمز للنخوة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (77.62) نقطة، ليصل إلى مستوى (10906.44) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (3.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (189) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (36) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (226) شركة.
وكانت أسهم شركات رعاية، وسهل، وأنابيب السعودية، والموسى، وثمار، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، والأسماك، والعربية، وجاكو، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.88%) و(9.98%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والأهلي، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (223.18) نقطة، ليصل إلى مستوى (23095.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.6) مليون سهم.