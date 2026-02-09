Icon

للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق

أنواع وثائق الملكية المعتمدة في منصة إيجار

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت شبكة إيجار بالتفصيل أنواع وثائق الملكية المتاحة في الشبكة للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق.

وقالت منصة إيجار، عبر حسابها بمنصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: “إن أنواع وثائق الملكية المتاحة هي: صك ملكية إلكتروني، صك السجل العقاري، حجة استحكام، صك ملكية ورقي”.

وأضافت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

إلغاء التجديد التلقائي

وتابعت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

