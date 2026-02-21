Icon

مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر Icon هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل Icon وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين  Icon السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة Icon عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس Icon أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس Icon حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد عقلة الصقور بالقصيم على الطراز النجدي Icon الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية Icon تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
احتفاءً بيوم التأسيس

مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٧ مساءً
مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تزين مبنى إمارة منطقة تبوك بشعار التأسيس واللون الأخضر، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، في مشهد يعكس الاعتزاز بالجذور الراسخة والانتماء للوطن وتاريخه العريق.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستعدادات الاحتفالية التي تشهدها المحافظة، لتعزيز الأجواء الوطنية وإبراز مكانة هذا اليوم التاريخي في وجدان المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية

حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية

الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية

الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية

هذا وتحتفي المملكة العربية السعودية غدًا الموافق 22 فبراير 2026م بذكرى مرور 299 عامًا على يوم التأسيس، الذي يعود إلى منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م، حين أسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الدولة السعودية الأولى في الدرعية؛ لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة أرست فيها دعائم الوحدة والاستقرار والحكم الرشيد.

وتُجسِّد هذه المناسبة الوطنية عمق الجذور التاريخية للدولة السعودية وامتدادها المتصل منذ حوالي ثلاثة قرون، وما تحمله من معاني الاعتزاز بالهوية الوطنية والارتباط بالقيادة التي حفظت كيان الدولة ورسَّخت أمنها ونهضتها منذ التأسيس حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية
السعودية اليوم

الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة...

السعودية اليوم
يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر”
السعودية اليوم

يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة...

السعودية اليوم
يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية
السعودية اليوم

يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى...

السعودية اليوم
حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية
السعودية اليوم

حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية...

السعودية اليوم