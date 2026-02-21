مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر

تزين مبنى إمارة منطقة تبوك بشعار التأسيس واللون الأخضر، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، في مشهد يعكس الاعتزاز بالجذور الراسخة والانتماء للوطن وتاريخه العريق.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستعدادات الاحتفالية التي تشهدها المحافظة، لتعزيز الأجواء الوطنية وإبراز مكانة هذا اليوم التاريخي في وجدان المجتمع.

هذا وتحتفي المملكة العربية السعودية غدًا الموافق 22 فبراير 2026م بذكرى مرور 299 عامًا على يوم التأسيس، الذي يعود إلى منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م، حين أسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الدولة السعودية الأولى في الدرعية؛ لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة أرست فيها دعائم الوحدة والاستقرار والحكم الرشيد.

وتُجسِّد هذه المناسبة الوطنية عمق الجذور التاريخية للدولة السعودية وامتدادها المتصل منذ حوالي ثلاثة قرون، وما تحمله من معاني الاعتزاز بالهوية الوطنية والارتباط بالقيادة التي حفظت كيان الدولة ورسَّخت أمنها ونهضتها منذ التأسيس حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.