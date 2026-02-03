متحف القرآن الكريم بحي حراء يعرض أكبر مصحف في العالم المسجل في موسوعة غينيس 2026

Icon

كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر Icon

أبعاد تبلغ (312 × 220) سم وبعدد صفحات يصل إلى (700) صفحة

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يعرض متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي مصحفًا ضخمًا يُعد الأكبر من نوعه في العالم، بأبعاد تبلغ (312 × 220) سم، وبعدد صفحات يصل إلى (700) صفحة، فحاز إثره المتحف شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر مصحف في العالم.

متحف القرآن الكريم بحي حراء

ويُجسّد هذا المصحف نسخة مكبّرة من مصحف تاريخي يعود إلى القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)، وحجمه الأصلي (45 × 30) سم، كُتبت سورُه بخط الثلث، فيما خُصّت سورة الفاتحة بخط النسخ، في دلالة فنية تعكس دقة الاختيار وجماليات التنويع الخطي في ذلك العصر.

أكبر مصحف في غينيس 2026

ويُعد المصحف نموذجًا فريدًا لفنون الخط العربي والتذهيب والتجليد، وتتجلى فيه ملامح الفن الإسلامي من خلال الزخارف الدقيقة، والأشكال الشمسية في الصفحة الزهرية، وصفحات الصدر والعنوان، بما يعكس مستوى رفيعًا من الإبداع الفني الذي ساد تلك الحقبة.


يُذكر أن المصحف أُوقف في عام 1300هـ / 1883م، فيما يُحفظ أصله اليوم في مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ليبقى شاهدًا تاريخيًا على عناية المسلمين بكتاب الله، وثراء الفنون الإسلامية المرتبطة به عبر العصور.

   

