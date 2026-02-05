متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه

بإطلالة من أعالي الجبال الخضراء على الشواطئ والجزر البحريّة شكَّلت منطقة جازان من أبرز الوجهات السياحيّة في المملكة، لما تتمتع به من تنوّع طبيعي فريد؛ ليزداد جمالًا وبُعدًا ثقافيًا بموروث سكان المنطقة؛ مما أسهم في جذب أعداد كبيرة من الزوار على مدار العام.

وتسعى أمانة منطقة جازان إلى تعزيز الحركة السياحيّة والتنمية بالمنطقة من خلال تنفيذ مشاريع نوعيّة لتطوير المرافق العامة والارتقاء بجودة الحياة.

أعلى المعايير التخطيطيّة والهندسيّة

ويُعَدّ مشروع “منتزه الوادي” بمدينة جيزان أحد أبرز هذه المشاريع، حيث يُنفّذ وفق أعلى المعايير التخطيطيّة والهندسيّة، بما يعكس الهوية الجماليّة للمدينة ويعزز عناصر الجذب السياحي؛ بهدف خدمة الواجهة والمخططات الشماليّة بالمدينة.

وأكَّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أن المشروع الذي يُنفّذ بتصميم عصري يشتمل على مساحات منظّمة وجلسات مهيأة، ومسار للدراجات، ومناطق ألعاب، وممشى بطول 3 كيلومترات، إلى جانب المرافق الخدميّة ومواقف السيارات وتشجير امتداد المنتزه؛ ليشكل بيئة مثاليّة للتنزه والاستجمام، ويُلبي احتياجات السكان والزوار، كما يسهم في دعم المشهد الحضري وتوسيع خيارات الترفيه.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية أمانة جازان لتعزيز الاستثمار في البنية التحتيّة السياحيّة والمرافق الترفيهيّة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه بوصفه رافدًا اقتصاديًا مهمًا، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال بيئات حضريّة متكاملة وخدمات عالية المستوى.