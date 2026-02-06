متى يحق استرجاع السلعة؟ توضيح مهم من وزارة التجارة

الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي
أعادت وزارة التجارة التذكير بأن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وتلزم بالاسترجاع والاستبدال في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، ولمزيد من المعلومات، يمكن قراءة دليل حقوق وواجبات المستهلك: هنا.
وفي وقت سابق، حددت الوزارة 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية، تضمنت أولا حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات “قبل الإعلان عنها”، وكذلك إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح”الباركود”.
وتتضمن أيضًا التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية للمرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وأن تكون نسب التخفيض ” من – إلى ” محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
وتضمنت الضوابط الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مع الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.
كما شملت التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وتمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالزام بالعروض الترويجية.