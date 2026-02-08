مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية

شارك مجتمع “وصل” في حفل جائزة هاوي، الحدث الوطني الذي تنظمه منصة هاوي تحت مظلة برنامج جودة الحياة، في قاعة ميادين بالدرعية، بمشاركة نخبة من أندية الهوايات وقادة المجتمع وصنّاع القرار، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتأتي مشاركة مجتمع “وصل” ضمن أفضل أندية على مستوى منصة هاوي في عامه الأول منذ التأسيس، في إنجاز يعكس حضوره المهني وتأثيره في تمكين المختصين في قطاع الاتصال والإعلام، وبناء بيئة معرفية قائمة على التكامل والشراكة وتبادل الخبرات.

تجربة تفاعلية للزوار

وشارك المجتمع من خلال جناح تعريفي يقدّم تجربة تفاعلية للزوار، يستعرض من خلالها رسالته المتمثلة في بناء مجتمع مهني للمختصين في الاتصال والإعلام، يعمل على تمكين القدرات، وتعزيز التكامل المعرفي، وتطوير الممارسات المهنية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، ورفع مستوى الأداء في القطاع.

ويستعرض “وصل” أبرز إنجازاته خلال عامه الأول، وتجربته مع منصة هاوي، والدعم الذي قدمته في تمكين المجتمع وتسريع نموه، وتعزيز حضوره ضمن منظومة الهوايات المهنية في المملكة، بما يسهم في تحويل الشغف المهني إلى أثر معرفي مستدام يخدم القطاع ويعزز جودة الحياة.

وتجسّد مشاركة مجتمع “وصل” في حفل جائزة هاوي حضوره المتنامي في المشهد المهني، ودوره في دعم الحراك المعرفي والمهني، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي واقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.