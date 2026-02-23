فلكية جدة: الليلة قمر رمضان يقترن بالثريا محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس “العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة الفورية خلال رمضان انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة 2.6 مليار ريال قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “فرصة” “العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور” أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة” المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة يوم التأسيس، بمتنزه الملك عبدالله البيئي، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والأهالي.
وشهدت فعاليات الحفل فقرات وطنية متنوعة، وعروضًا تراثية جسدت الإرث الثقافي للمملكة، إلى جانب عروض مرئية استعرضت مراحل تأسيس الدولة السعودية وتطورها، في أجواء وطنية عبّرت عن الفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن ومكتسباته.
وأكد سموّه أن يوم التأسيس يمثل محطة تاريخية عظيمة تستحضر بدايات الدولة السعودية، وما أرسته من قيم الوحدة والاستقرار والعدل.