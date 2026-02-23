Icon

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٩ مساءً
محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة يوم التأسيس، بمتنزه الملك عبدالله البيئي، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والأهالي.


وشهدت فعاليات الحفل فقرات وطنية متنوعة، وعروضًا تراثية جسدت الإرث الثقافي للمملكة، إلى جانب عروض مرئية استعرضت مراحل تأسيس الدولة السعودية وتطورها، في أجواء وطنية عبّرت عن الفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن ومكتسباته.
وأكد سموّه أن يوم التأسيس يمثل محطة تاريخية عظيمة تستحضر بدايات الدولة السعودية، وما أرسته من قيم الوحدة والاستقرار والعدل.

