محافظ الأحساء يرعى ختام موسم ميدان الفروسية لعام 2026

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالأحساء، مساء اليوم، الحفل الختامي لموسم ميدان الفروسية بالأحساء لعام 2026، بحضور عددٍ من المسؤولين والداعمين والمهتمين برياضة الفروسية.

وعلى هامش الحفل، ترأس سموّه اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية بالأحساء، جرى خلاله استعراض منجزات الموسم، ومناقشة خطط التطوير المستقبلية للميدان، بما يسهم في رفع كفاءة السباقات وتعزيز مستوى التنظيم خلال المواسم القادمة.

وأكد سموّه أن رياضة الفروسية تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- بوصفها إحدى الركائز الرياضية المرتبطة بالهوية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير ميادين الفروسية ورفع كفاءة تنظيمها بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز الحراك الرياضي والثقافي.



وشهد الحفل إقامة سبعة أشواط تنافسية، أسفرت نتائجها عن فوز الجواد متباهي سياله للمالك عبدالرحمن البراهيم في الشوط الأول، والجواد سل سيفك للمالك بندر الدوسري في الشوط الثاني، والجواد أثال للمالك سعود الدحمسي في الشوط الثالث، فيما فاز الجواد سطاي الصقره للمالك علي آل شريه في الشوط الرابع، والجواد زاهد للمالك محمد الزين في الشوط الخامس، والجواد فرهود للمالك أحمد المويل، واختُتم الموسم بفوز الجواد هواد للمالك عمار المسيعد بكأس محافظة الأحساء في الشوط السابع والأخير.



وأشاد سمو محافظ الأحساء بما شهده الموسم من تطور ملحوظ في مستوى السباقات والتنظيم، مثمنًا جهود القائمين على الميدان والداعمين، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لتطوير البنية التحتية لميدان الفروسية بالأحساء، بما يعزز جودة المنافسة ويرسخ مكانة الأحساء ضمن ميادين الفروسية في المملكة، ويسهم في استقطاب المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الوطنية.

من جانبه، قدّم مدير ميدان الفروسية بالأحساء مبارك بن يوسف المذن، شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على دعمه غير المحدود للميدان، مؤكدًا أن ذلك يُجسّد المكانة التي حظي بها الميدان وسباقاته، ويسهم في مواصلة تطويره وتنمية برامجه خلال المواسم المقبلة.



وشهد الحفل الختامي انطلاقة الشوط النسائي للموسم الثالث على التوالي، بمشاركة سبع فارسات، من بينهن ست فارسات من الأحساء، جرى إعدادهن وتدريبهن بكفاءات عالية على ركوب الجياد والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الحفل، توّج سمو محافظ الأحساء الفائزين والرعاة والداعمين، في ليلة احتفالية عكست شغف الأحساء برياضة الفروسية، ورسّخت حضورها كوجهة رياضية واعدة في المملكة.