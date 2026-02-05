Icon

محافظ الأحساء يزور عددًا من مراكز المحافظة.. ويدشّن مشاريع تنموية بقيمة 40 مليون ريال

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٠ مساءً
محافظ الأحساء يزور عددًا من مراكز المحافظة.. ويدشّن مشاريع تنموية بقيمة 40 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، عددًا من مراكز المحافظة التي شملت مركز أم العراد، وعريعرة، وجودة، وأم ربيعة، وذلك لمتابعة تحقيق مستهدفات المراكز والاطلاع بشكل مباشر على احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود سموّه لتعزيز التواصل مع الأهالي، ودعم خطط التطور العمراني، وتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لتطوير البنية التحتية بما يواكب التمدد الحضري المتوازن.

ودشّن سموّه خلال جولته، المركز الحضاري وعددًا من المشاريع التنموية في عريعرة، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون ريال، والتي شملت تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتسهيل الحركة وتلبية احتياجات السكان، وإنشاء حدائق عامة وممرات مشاة لتوفير بيئة صحية وترفيهية، وافتتاح ميدان عام ليكون مركزًا للأنشطة المجتمعية والخدمات العامة.

والتقى سموّه عددًا من المواطنين واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- حريصة على تلبية تطلعات المواطنين وتطوير الخدمات بما يعزز جودة الحياة ويواكب النمو العمراني في جميع أنحاء المحافظة.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه بالمتابعة الميدانية ودعمه المستمر للمشاريع التنموية التي تسهم في تطوير المراكز وتحقيق الاستدامة الحضرية.

 

