محافظ الأحساء يستقبل محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٣ مساءً
محافظ الأحساء يستقبل محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي
المواطن - فريق التحرير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، معالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على أهداف تطوير منظومة الأمن الصناعي في المحافظة، وسبل رفع مستوى الجاهزية والالتزام باشتراطات السلامة في المنشآت الحيوية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم مسيرة التنمية، إلى جانب استعراض الخطط والمبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها بما يتماشى مع إستراتيجيتها المؤسسية.

ونوّه سموه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– لمنظومة الأمن الصناعي، وما تحظى به من اهتمام لتعزيز الأمن والسلامة وحماية المكتسبات الوطنية، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتكثيف الجهود لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بجهود الهيئة العليا للأمن الصناعي وما تبذله من أعمال نوعية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الصناعي على الصعيد الوطني.

من جانبه، أعرب المهندس الزهراني عن شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه واهتمامه المتواصل لأعمال الهيئة، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة العمل المشترك مع المحافظة لتحقيق أعلى مستويات السلامة والامتثال في مختلف القطاعات الحيوية.

 

