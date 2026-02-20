محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان

شهدت أسواق ومحال بيع السواك في منطقة الباحة نشاطًا ملحوظًا في حركة الشراء مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح عددٌ من الباعة وأصحاب المحال أن الطلب على السواك يرتفع بشكل كبير في رمضان مقارنةً ببقية أشهر العام، خاصةً خلال الفترة التي تسبق أذان المغرب وساعات ما بعد صلاة التراويح، مشيرين إلى تنوّع المعروض بين السواك المحلي والمستورد، مع توفير خيارات بأحجام وأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات.

إقبال كبير

وبيّنوا أن مواقع البيع القريبة من الجوامع والأسواق المركزية تشهد إقبالًا أكبر خلال الشهر الكريم، حيث يحرص المتسوقون على شراء السواك ضمن مستلزمات رمضان اليومية، مؤكدين أن وفرة الكميات المعروضة أسهمت في استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.

من جهتهم، أشار مختصون إلى أن تنامي الإقبال على السواك خلال رمضان يرتبط بزيادة العناية بالنظافة الشخصية والاقتداء بالسنة النبوية، حيث يُعد السواك من السنن المؤكدة التي يحرص المسلمون على تطبيقها، لا سيما عند الصيام وقبل أداء الصلاة.

ويُعد نشاط بيع السواك أحد مظاهر الحراك التجاري الموسمي الذي تشهده المنطقة خلال شهر رمضان، إلى جانب تنامي الطلب على المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، مما يعكس أثر الموسم في تنشيط قطاعات التجزئة الصغيرة ودعم الباعة وأصحاب الأنشطة الفردية.

وأكد عددٌ من المواطنين أن اقتناء السواك في رمضان يمثل عادة متوارثة تعكس روح الشهر الفضيل، لافتين إلى حرصهم على شرائه بشكل يومي، سواءً للاستخدام الشخصي أو لتقديمه ضمن الهدايا الرمضانية البسيطة.

وتواصل أسواق منطقة الباحة حراكها التجاري خلال الشهر الكريم في أجواء روحانية تعكس تلازم العادات الاجتماعية مع الأنشطة الاقتصادية الموسمية، في صورة تجسّد خصوصية رمضان وأثره في تنشيط مختلف الأنشطة التجارية بالمنطقة.