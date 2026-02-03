Icon

السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026

كما جرى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب

أخبار رئيسية
محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر...

آخر الاخبار
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة...

أخبار رئيسية
برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

السعودية اليوم
ترامب: بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع
العالم

ترامب: بوتين وافق على عدم قصف كييف...

العالم