محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

كما جرى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.