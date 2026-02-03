محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.



وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا جلسة مباحثات رسمية.

ورحب سمو ولي العهد بفخامة رئيس جمهورية تركيا في المملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وقد جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.



حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.



فيما حضر من الجانب التركي، معالي وزير الخارجية السيد هاكان فيدان، ومعالي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، ومعالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد ألب أرسلان بيرقتار، ومعالي وزير الشباب والرياضة السيد عثمان أشقين باك، ومعالي وزير المالية والخزانة السيد محمد شيمشك، ومعالي وزير الدفاع الوطني السيد ياشار غولر، ومعالي وزير الصحة السيد كمال ميميش أوغلو، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا السيد محمد فاتح كاجير، ومعالي وزير التجارة السيد عمر بولات، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية السيد أفكان آلا، وعضو البرلمان السيد عصمت بيويكاتامان، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله اشلر، ورئيس الاستخبارات الوطنية السيد إبراهيم كالن، ورئيس الصناعات الدفاعية السيد هالوك غورغون، ورئيس الاتصالات الرئاسي السيد برهان الدين دوران، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السيد حسن دوغان، وكبير مستشاري الرئاسة السيد عاكف تشاغطاي كيليتش.

سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر اليمامة بالرياض رئيس جمهورية تركيا ويقيم مراسم استقبال رسمية لفخامته، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

#الرئيس_التركي_في_الرياض | #واس pic.twitter.com/qL9v88lO71 — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 3, 2026