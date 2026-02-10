Icon

محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد مملكة البحرين

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢١ مساءً
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الدرعية اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف السديري.

فيما حضر من الجانب البحريني، معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

