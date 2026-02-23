مخاوف من مجازر جديدة.. الدعم السريع تقتحم بلدة مستريحة شمال دارفور

بعدما طوقت قوات الدعم السريع بلدة مستريحة بولاية شمال دارفور غربي السودان، أفادت مصادر أن الدعم السريع اقتحمت مسقط رأس زعيم مجلس الصحوة في السودان الشيخ موسى هلال، وفقا لـ”العربية”.

مخاوف من مجاز جديدة

وأظهرت مقاطع فيديو قام بتصويرها عناصر الدعم السريع، اشتعال حريق في منازل القرية فضلاً عن اقتحام مقر إقامة موسى هلال والذي لم يعرف مصيره حتى الآن، وسط مخاوف من مجازر جديدة في السودان.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر، أن قوات الدعم السريع كثفت انتشارها العسكري حول بلدة مُستريحة حيث يقيم هلال الذي تم استهدافه بالمسيرات أمس الأحد. وتحركت 60 مركبة من منطقة كورما شمالي دارفور نحو مستريحة، فيما تم الدفع بنحو 55 سيارة قتالية من مدينة نيالا نحو منطقة كَبْكَابية القريبة من بلدة مستريحة.

كما أضافت المصادر أن مايقارب من 140 سيارة قتالية أخرى وصلت الساعات الماضية منطقة المَلمات جنوبي مستريحة لدعم قوات الدعم السريع.

غطاء جوي من الجيش السوداني

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن الجيش السوداني وفّر غطاء جويا عبر طائرات مسيّرة في محيط منطقة مستريحة، استعداداً للتعامل عسكرياً مع أي تحركات للقوات التي تعتزم مهاجمة معقل زعيم قبيلة المحاميد، الشيخ موسى هلال.

أتت هذه التطورات، بعدما اتهم “مجلس الصحوة الثوري السوداني”، مساء الأحد، قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم بطائرات مسيّرة الذي استهدف مقر إقامة زعيمه موسى هلال في منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، مؤكداً نجاته من العملية.

يأتي هذا التطور في سياق تصعيد حاد بين الشيخ موسى هلال وقيادات الدعم السريع، خاصة بعد خطاب ألقاه هلال قبل أيام أمام حشد من أنصاره في مستريحة، اتهم فيه نائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، بمحاولة تفكيك قبيلة المحاميد عبر زرع الفتنة ودعم الانقسامات الداخلية بالمال والسلاح.

ووصف هلال قوات الدعم السريع ب”العصبة والمليشيا المرتزقة”، مجدداً تأييده الكامل للقوات المسلحة السودانية والوقوف إلى جانبها وجانب القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

من هو موسى هلال؟

يذكر أن موسى هلال الذي تربطه علاقة قبلية بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” أعلن تأييده للجيش السوداني في الحرب ضد الدعم السريع في 30 أبريل 2024، بعد عام وعدة أيام من اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وبرز اسم هلال خلال حرب دارفور عام 2003 كأحد القيادات القبلية التي قاتلت إلى جانب الحكومة ضد الحركات المسلحة، قبل أن يُدرج على قائمة عقوبات أممية في 2006.

فيما شهدت علاقته بالسلطات تحولات لاحقة، إذ عُيّن مستشاراً بوزارة الحكم الاتحادي عام 2008 بقرار من الرئيس السابق عمر البشير، ثم أسس “مجلس الصحوة الثوري” في 2014، ودخل لاحقاً في خلافات مع الحكومة وقيادة الدعم السريع.