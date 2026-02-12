مدغشقر تعلن حالة الكارثة الوطنية

أعلنت الحكومة في مدغشقر حالة “الكارثة الوطنية” في أعقاب إعصار جيزاني، الذي تسبب في العديد من الوفيات وأضرار مادية جسيمة.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة أمس: “نظرًا لحجم الأضرار، بما في ذلك الخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية والمنازل والفيضانات المدمرة التي ألحقت أضرارا بالغة بسبل العيش، والخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المحلي، فقد أعلنت حالة كارثة وطنية”.

وأشار البيان إلى أن مرور إعصار جيزاني “المدمر” أثر بشدة على العديد من مناطق مدغشقر، مما فاقم الوضع الصعب أصلًا الناجم عن مرور الإعصار المداري فيتيا مؤخرًا، والأمطار الغزيرة التي فاقت المعدل الطبيعي لفترة طويلة.

يُذكر أن مالا يقل عن 31 شخصًا لقوا حتفهم جراء إعصار جيزاني الذي ضرب مدينة تواماسينا، ثاني أكبر مدن مدغشقر، مُدمراً أكثر من 75% منها.