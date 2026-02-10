مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الاقتصاد السعودي حقق أداءً قويًا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه يواصل المضي قدمًا في مسار التنويع الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

وقالت غورغييفا، في مقابلة خاصة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، إن المملكة تتبنى نهجًا مرنًا في تعديل خططها الاستثمارية بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية، معربة عن ثقتها في استمرار إدارة حكيمة للمالية العامة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن السعودية تُظهر مستوى عاليًا من الحكمة في تقييم أدائها الاقتصادي المحلي في ضوء التطورات العالمية، مؤكدة دعم صندوق النقد الدولي لنهج المملكة في إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية بما ينسجم مع المتغيرات الحالية.

وأشارت غورغييفا إلى أن استمرار الوزير محمد الجدعان على رأس وزارة المالية يعزز الثقة في قدرة المملكة على إدارة المالية العامة بكفاءة وانضباط، بما يضمن الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

الاقتصاد العالمي

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن حالة عدم اليقين أصبحت السمة السائدة في المرحلة الراهنة، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، وعلى رأسها الذهب.

وأضافت أن العالم يتجه بشكل متسارع نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، وهو ما سينعكس على شكل النظام النقدي العالمي، مع تأكيدها في الوقت ذاته على استمرار الدور المحوري للدولار الأميركي، مدعومًا بعمق أسواق رأس المال في الولايات المتحدة وقوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تحقيق نمو مستدام.