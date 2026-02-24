مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي الاستثمار العقاري للأراضي الخام.. بين الجذب والترقّب القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم آخر عمدًا في الرياض ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا ولن نكون ساحة حرب الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة
تفقد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، صالات الجوازات بميناء جدة الإسلامي، وذلك للاطلاع ميدانيًا على سير العمل، ومتابعة آلية إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447.
وشدد مدير عام الجوازات على ضرورة تسخير جميع الإمكانات التقنية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لخدمة المعتمرين، وإنهاء إجراءاتهم بدقة وإتقان، وبما يعكس جهود المملكة في رعاية ضيوف الرحمن وخدمة الإسلام والمسلمين.