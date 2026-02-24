مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي

تفقد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، صالات الجوازات بميناء جدة الإسلامي، وذلك للاطلاع ميدانيًا على سير العمل، ومتابعة آلية إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447.

وشدد مدير عام الجوازات على ضرورة تسخير جميع الإمكانات التقنية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لخدمة المعتمرين، وإنهاء إجراءاتهم بدقة وإتقان، وبما يعكس جهود المملكة في رعاية ضيوف الرحمن وخدمة الإسلام والمسلمين.