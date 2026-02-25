توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين حلول مظلات متقدمة تُقدَّم بكفاءة تشغيلية وجودة عالية.

وتركز المذكرة الموقعة بين شركة Vista الألمانية وشركة البابطين للطاقة والاتصالات، على توطين صناعة المظلات داخل المملكة، بالتعاون بين الشركتين، بما يرسّخ نقل المعرفة التقنية، ويعزز بناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل

ومن المخطط بناء مصنع متكامل لحلول التظليل بأحجام مختلفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع بدء عملية التصنيع المرحلية خلال هذا العام بمشيئة الله.

وتهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية من خلال تطوير نموذج تصميمي وتصنيعي يسهم في تقليل التكلفة بنسبة تتراوح بين (30% – 55%)، مع مراعاة اختلاف أحجام المظلات وتنوع الساحات المراد تظليلها، بما يضمن ملاءمة الحلول المقترحة للطبيعة الهندسية لكل موقع.

وتدعم مذكرة التفاهم كذلك رفع نسبة المحتوى المحلي عبر تمكين سلاسل الإمداد الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع نوعية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية.

يُذكر أن المسجد النبوي الشريف كان حاضنًا لأول ابتكار في التظليل قبل عقود، وحان الوقت لتوطين هذه الصناعة في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم في خلق فرص وظيفية نوعية في المجالات الهندسية والصناعية والتقنية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تحفيز بيئة الاستثمار وجذب الشركات المتخصصة للمشاركة في مشاريع تطويرية تخدم ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لنهج الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين وسعيها لاستدامة الخدمات والأنشطة التشغيلية ورفع كفاءتها وتحسين سلاسل الإمداد والتوريد عبر توطين الصناعات المرتبطة بالحرمين الشريفين في مختلف المجالات وزيادة مشاركة المحتوى المحلي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حلول مبتكرة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات وتعزز كفاءة التشغيل على المدى الطويل.