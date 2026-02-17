Icon

يعد امتدادًا لإرث تاريخي عُرفت به المدينة في مجال رصد الأهلة

مرصد تمير يشهد أول ترائي لهلال رمضان في موقعه الجديد بعد تدشينه

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٤ مساءً
مرصد تمير يشهد أول ترائي لهلال رمضان في موقعه الجديد بعد تدشينه
المواطن - واس

شهد مرصد تمير الجديد أول أعمال ترائي لهلال شهر رمضان، إثر تدشينه من صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف مؤخرًا؛ ليكون موقعًا مخصصًا لاجتماع المترائين ورصد الأهلة وفق أسس علمية وتنظيمية معتمدة.
ويأتي الاهتمام بالترائي في المرصد بمشاركة المترائين والمهتمين برصد الهلال، حيث جرت أعمال التحري من الموقع الجديد الذي أُعد ليخدم هذا الغرض، ويوفر بيئة مناسبة لأعمال الرصد من حيث الموقع الجغرافي، وصفاء الأفق، والتجهيزات المساندة؛ بما يعزز دقة الملاحظة ويواكب متطلبات الترائي المعتمدة.

إرث تاريخي

ويُعد مرصد تمير امتدادًا لإرث تاريخي عُرفت به المدينة في مجال رصد الأهلة والنجوم، إذ وثّقت دارة الملك عبدالعزيز ممارسة الأهالي قديمًا لأعمال الرصد من الجهة الغربية للمدينة، مستفيدين من صفاء الأجواء ووضوح الرؤية، قبل انتقال الترائي إلى الموقع الجديد الذي جُهز خصيصًا؛ ليكون مرصدًا منظمًا ومعتمدًا لأعمال التحري.
ويضم المرصد مرافق متكاملة تخدم المترائين، تشمل مكتبًا مخصصًا للجنة الترائي بالتنسيق مع المحكمة العليا، وصالات استقبال وانتظار، إلى جانب منطقة علوية مجهزة لأعمال الرصد، بما يتيح اجتماع المترائين في موقع واحد، وتنفيذ أعمال التحري وفق بيئة منظمة تدعم الجوانب الشرعية والعلمية.
ويأتي إنشاء المرصد ضمن مبادرة مجتمعية بالشراكة بين مؤسسة إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان الخيرية وأمانة منطقة الرياض، التي تولت تنفيذ المشروع وتبنيه ضمن جهودها لدعم المبادرات المجتمعية ذات البعد المعرفي، وتعزيز جاهزية المرافق الخدمية في مراكز المنطقة، فيما تُمارس أعمال الترائي من قبل المترائين المختصين باعتبار المرصد موقعًا مخصصًا لهم.
ويُجسد أول ترائي لهلال رمضان في مرصد تمير خطوة لترسيخ حضوره بوصفه موقعًا معتمدًا لأعمال تحري الأهلة؛ بما يسهم في خدمة المجتمع، ودعم أعمال الرصد، وتعزيز استدامة هذا الإرث في المدينة.

