مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - واس

يشارك المركز الوطني للأرصاد في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم، ويواكب المركز فعاليات المعرض بتقديم خدمات أرصادية متخصصة، لدعم الملاحة الجوية وضمان سلامة العروض الجوية والاستعراضات الأرضية طوال فترة المعرض.

وتأتي مشاركة المركز بصفته المزود الحصري لمعلومات الطقس والمناخ، حيث يستعرض عبر جناحه أحدث التقنيات والأنظمة الأرصادية المتطورة، لخدمة القطاعين العسكري والمدني وتوفير البيانات الدقيقة التي تدعم العمليات التشغيلية للجهات المستفيدة.

