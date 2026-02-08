مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026 حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة
يشارك المركز الوطني للأرصاد في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم، ويواكب المركز فعاليات المعرض بتقديم خدمات أرصادية متخصصة، لدعم الملاحة الجوية وضمان سلامة العروض الجوية والاستعراضات الأرضية طوال فترة المعرض.
وتأتي مشاركة المركز بصفته المزود الحصري لمعلومات الطقس والمناخ، حيث يستعرض عبر جناحه أحدث التقنيات والأنظمة الأرصادية المتطورة، لخدمة القطاعين العسكري والمدني وتوفير البيانات الدقيقة التي تدعم العمليات التشغيلية للجهات المستفيدة.