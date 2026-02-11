مركز الحياة الفطرية يطلق أكثر من 10 آلاف كائن 

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكثر من 10 آلاف كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعًا، وذلك في إطار أولويات وطنية تهدف إلى تعزيز التنوع الأحيائي ودعم استقرار النظم البيئية في مختلف مناطق المملكة.

وشملت أبرز الأنواع التي جرى إطلاقها 3700 من ظباء الريم، و2900 من طيور الحباري، و1400 من المها الوضيحي، و680 من ظباء الإدمي، إضافة إلى 420 من الوعول الجبلية، في خطوة تعكس التزام المركز بحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.

وأوضح المركز أن اختيار هذه الأنواع يأتي لكونها ذات أولوية وطنية وترتبط بموائل طبيعية متعددة داخل المملكة، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم استقرار السلاسل الغذائية الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.