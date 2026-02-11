مركز الحياة الفطرية يطلق أكثر من 10 آلاف كائن 

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكثر من 10 آلاف كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعًا، وذلك في إطار أولويات وطنية تهدف إلى تعزيز التنوع الأحيائي ودعم استقرار النظم البيئية في مختلف مناطق المملكة.
وشملت أبرز الأنواع التي جرى إطلاقها 3700 من ظباء الريم، و2900 من طيور الحباري، و1400 من المها الوضيحي، و680 من ظباء الإدمي، إضافة إلى 420 من الوعول الجبلية، في خطوة تعكس التزام المركز بحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.
وأوضح المركز أن اختيار هذه الأنواع يأتي لكونها ذات أولوية وطنية وترتبط بموائل طبيعية متعددة داخل المملكة، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم استقرار السلاسل الغذائية الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
إطلاقات فطرية مبنية على أولويات وطنية، تعزز التنوع الاحيائي وتدعم استقرار النظم البيئية#عشرة_آلاف_حياة pic.twitter.com/nmuV71Y5Pb
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) February 11, 2026