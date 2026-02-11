Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن برامج وطنية لتعزيز التنوع الأحيائي

مركز الحياة الفطرية يطلق أكثر من 10 آلاف كائن 

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٨ مساءً
مركز الحياة الفطرية يطلق أكثر من 10 آلاف كائن 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكثر من 10 آلاف كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعًا، وذلك في إطار أولويات وطنية تهدف إلى تعزيز التنوع الأحيائي ودعم استقرار النظم البيئية في مختلف مناطق المملكة.

وشملت أبرز الأنواع التي جرى إطلاقها 3700 من ظباء الريم، و2900 من طيور الحباري، و1400 من المها الوضيحي، و680 من ظباء الإدمي، إضافة إلى 420 من الوعول الجبلية، في خطوة تعكس التزام المركز بحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.

قد يهمّك أيضاً
“الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري

“الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري

الحياة الفطرية يوسّع برامج الإكثار من 7 إلى 21 برنامجًا

الحياة الفطرية يوسّع برامج الإكثار من 7 إلى 21 برنامجًا

وأوضح المركز أن اختيار هذه الأنواع يأتي لكونها ذات أولوية وطنية وترتبط بموائل طبيعية متعددة داخل المملكة، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم استقرار السلاسل الغذائية الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري
السعودية اليوم

“الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف...

السعودية اليوم