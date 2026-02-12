Icon

مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج يطلق الهوية الترحيبية بضيوف الرحمن

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٥ مساءً
مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج يطلق الهوية الترحيبية بضيوف الرحمن
المواطن - واس

أطلق مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام الهوية الترحيبية الموحدة لضيوف الرحمن، وذلك بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، نتيجة عمل تكاملي من وزارات (الحج والعمرة، الثقافة) والهيئة السعودية للسياحة، في إطار تعزيز تجربة ضيوف الحرمين الشريفين، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الهوية الترحيبية الموحدة

وتهدف الهوية الترحيبية الموحدة إلى توحيد الرسائل الإعلامية والتوعوية الموجهة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة، واعتماد إطار بصري وإعلامي موحد يُستخدم عبر مختلف المنصات الإعلامية والاتصالية؛ بما يعكس القيم الإسلامية والإنسانية التي تقوم عليها منظومة الحج والعمرة، ويُجسد ما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– من عناية واهتمام بخدمة الحجاج والمعتمرين وتيسير أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج أن الهوية الترحيبية الموحدة تمثل مرجعًا معتمدًا للاستخدام من قبل كافة الجهات الحكومية والمشاركة في موسم الحج، وتشمل تطبيقات بصـرية وإعلامية متنوعة تُستخدم في المنافذ، والمرافق، والمنصات الرقمية، والمحتوى الإعلامي، بما يسهم في تعزيز الانطباع الإيجابي لدى ضيوف الرحمن، وتحسين جودة التجربة الإعلامية والتوعوية المقدمة لهم، وللوصول للدليل الاسترشادي للهوية الترحيبية بضيوف الرحمن زيارة الرابط: هنا.

