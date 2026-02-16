مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1,823 قسيمة شرائية في ريف دمشق وحلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1,823) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مركز دير العصافير في محافظة ريف دمشق ومركز عندان في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (1,823) فردًا من النازحين والمقيمين، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.