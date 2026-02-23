السعودية ووزراء خارجية 18 دولة يدينون قرارات إسرائيلية توسّع السيطرة على الضفة الغربية السيسي يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في الخرطوم المشروبات الرمضانية قيمة غذائية لدى المصريين ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تبادل طعام الإفطار عادة رمضانية تعكس التكافل الاجتماعي في الشمالية وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة لقاء محمد بن سلمان والسيسي يبحث ملفات مرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (500) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدة إلى ديارها في محلية الخرطوم بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (3,494) فردًا، ضمن مشروع مبادرة “مدد” السودان (2026 م).
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.