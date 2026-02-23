Icon

السعودية ووزراء خارجية 18 دولة يدينون قرارات إسرائيلية توسّع السيطرة على الضفة الغربية Icon السيسي يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في الخرطوم Icon المشروبات الرمضانية قيمة غذائية لدى المصريين Icon ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon تبادل طعام الإفطار عادة رمضانية تعكس التكافل الاجتماعي في الشمالية Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon لقاء محمد بن سلمان والسيسي يبحث ملفات مرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها Icon الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه Icon ‏المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في الخرطوم

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في الخرطوم
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (500) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدة إلى ديارها في محلية الخرطوم بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (3,494) فردًا، ضمن مشروع مبادرة “مدد” السودان (2026 م).

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.

