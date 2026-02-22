Icon

مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٣ مساءً
مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان
المواطن - فريق التحرير

مع قدوم شهر رمضان، شهدت مسارات الدراجات الهوائية في محافظة العُلا إقبالًا متزايدًا من مختلف الفئات العمرية لممارسة النشاط البدني في أوقات ملائمة خلال الشهر الفضيل.
وتُعد رياضة الدراجات الهوائية من الأنشطة البدنية التي تجمع المتعة والفائدة الصحية، لما تسهم به في تحسين اللياقة البدنية وتعزيز نمط الحياة النشط.
وهيأت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات في عددٍ من المواقع، ضمن جهودها لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية، ورفع نسبة ممارسة النشاط البدني، وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في بناء مجتمعٍ حيوي ونشط.


وتتمتع العُلا بمقوماتٍ طبيعية فريدة تتيح للدراجين تجربةً رياضية في بيئة متنوعة تجمع بين الأحياء السكنية والطبيعة والتضاريس المختلفة، حيث يمتد مسار الدراجات الهوائية في العُلا لأكثر من 40 كيلومترًا وسط الكثبان الرملية والتكوينات الصخرية، مما يمنح ممارسي هذه الرياضة تجربةً متكاملة في أجواء آمنة ومهيأة لمختلف المستويات.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على تطوير مختلف الرياضات ضمن مستهدفات شاملة لقطاع الرياضة، من خلال تطوير شبكة متكاملة من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والرياضات الأخرى، بما يدعم مفاهيم الاستدامة والتنقل النشط، ويعزّز من ممارسة النشاط البدني.

