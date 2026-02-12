مساعي تعقد اجتماعاتها العمومية وتناقش دمجها مع جمعية عُروى

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
عقدت جمعية مساعي اجتماعها العمومي العادي الحادي عشر بحضور أعضاء الجمعية العمومية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية السنة المالية، إضافة إلى عرض الموازنة التقديرية المقترحة لعام 2026، والخطة التشغيلية والمستهدفات المستقبلية للجمعية.
وأكدت الجمعية خلال الاجتماع حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ومواصلة تطوير برامجها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أثر مجتمعي مستدام يخدم المستفيدين.
كما عُقد الاجتماع العمومي غير العادي الحادي عشر، والذي خُصص لمناقشة دمج جمعية مساعي مع جمعية عُروى، حيث تم استعراض آلية الدمج المقترحة، ومناقشة الآثار الإدارية والمالية والتنظيمية المترتبة عليه، بما يعزز تكامل الجهود ويوحد الموارد لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام الاجتماعين، ثمّن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة، مؤكدين دعمهم للتوجهات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعظيم الأثر الاجتماعي للجمعية.