مساعي تعقد اجتماعاتها العمومية وتناقش دمجها مع جمعية عُروى

عقدت جمعية مساعي اجتماعها العمومي العادي الحادي عشر بحضور أعضاء الجمعية العمومية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية السنة المالية، إضافة إلى عرض الموازنة التقديرية المقترحة لعام 2026، والخطة التشغيلية والمستهدفات المستقبلية للجمعية.

تعزيز مبادئ الشفافية

وأكدت الجمعية خلال الاجتماع حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ومواصلة تطوير برامجها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أثر مجتمعي مستدام يخدم المستفيدين.

كما عُقد الاجتماع العمومي غير العادي الحادي عشر، والذي خُصص لمناقشة دمج جمعية مساعي مع جمعية عُروى، حيث تم استعراض آلية الدمج المقترحة، ومناقشة الآثار الإدارية والمالية والتنظيمية المترتبة عليه، بما يعزز تكامل الجهود ويوحد الموارد لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي ختام الاجتماعين، ثمّن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة، مؤكدين دعمهم للتوجهات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعظيم الأثر الاجتماعي للجمعية.