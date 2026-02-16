Icon

مسام ينزع 840 لغمًا من الأراضي اليمنية في أسبوع

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
المواطن - واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) في الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2026م، من انتزاع (840) لغمًا في مختلف مناطق اليمن؛ منها (16) لغمًا مضادًا للأفراد، و(149) لغمًا مضادًا للدبابات، و(660) ذخيرة غير منفجرة، و(15) عبوة ناسفة.

وفي محافظة عدن نزع فريق “مسام” ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية خور مكسر، و(256) ذخيرة غير منفجرة بمديرية عدن، و(50) لغمًا مضادًا للدبابات و(330) ذخيرة غير منفجرة و(9) عبوات ناسفة مبتكرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المضاربة في محافظة لحج، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

ونزع الفريق في محافظة مأرب لغمين مضادين للدبابات بمديرية رغوان، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية الوادي، وفي محافظة شبوة نزع ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية عين، و(15) لغمًا مضادًا للأفراد و(92) لغمًا مضادًا للدبابات و(6) عبوات ناسفة مبتكرة بمديرية عرمة، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية بيحان.

وفي محافظة تعز نزع الفريق (3) ألغام مضادة للدبابات و(4) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخا، ولغمين مضادين للدبابات و(46) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(17) ذخيرة غير منفجرة بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير إلى (4.006) ألغام، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (541,511) لغمًا، زُرعت عشوائيًا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

