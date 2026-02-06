مساند: الدفع الإلكتروني للرواتب إجراء إلزامي

أعادت منصة مساند التذكير بأن دفع الرواتب عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة يعد إجراءً إلزاميًا لحفظ الحقوق المالية للطرفين وضمان توثيق عمليات الدفع، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطل