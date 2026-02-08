Icon

مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة
المواطن - فريق التحرير

أوضحت منصة مساند أنه لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا لذوي الإعاقة في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية.

خطوات نقل خدمات العمالة

وأضافت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

  • يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
  • يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
  • ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
  • وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

