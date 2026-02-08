مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية وقاء مكة المكرمة يكثف جهوده لمكافحة نواقل الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم التأمينات الاجتماعية توضح السن الأدنى للاشتراك الإلزامي انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل
أوضحت منصة مساند أنه لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا لذوي الإعاقة في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية.
وأضافت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي: