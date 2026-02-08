مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة

أوضحت منصة مساند أنه لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا لذوي الإعاقة في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية.

خطوات نقل خدمات العمالة

وأضافت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي: