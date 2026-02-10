Icon

يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني

مساند: خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة متاح حاليًا

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٥ مساءً
مساند: خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة متاح حاليًا
المواطن - فريق التحرير

أكدت منصة مساند، أن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة متاح حاليا عبر المنصة، وهي خدمة تتيح لأصحاب العمل التحقق من إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل لتصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتهم إلى أصحاب العمل، ويتم هذا الإجراء من خلال المنصة.

كما أوضحت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

خدمة نقل الخدمات

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

  • يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
  • يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
  • ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
  • وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

السعودية اليوم