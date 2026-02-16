Icon

مساند: لا يمكن رفع بلاغ تغيب عن العمل حال عدم توثيق عقد العمل

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
مساند: لا يمكن رفع بلاغ تغيب عن العمل حال عدم توثيق عقد العمل
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه لا يمكن رفع بلاغ تغيب عن العمل من مساند في حال لم يتوثق عقد العمل، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي:
920002866.

وأكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

