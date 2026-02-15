مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان احذروا خطورة الميلامين.. يتسرب للمواد الغذائية وقد يسبّب السرطان الصين تلغي الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية روسيا: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لـ أوكرانيا
أوضحت منصة مساند أن مدة الاستقدام هي المدة المتفق عليها في عقد التوسط أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع تكاليف الاستقدام وبداية العقد.
وأكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.
وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.