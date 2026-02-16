مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مجددًا

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة وتجوّلوا في باحاته لعدة ساعات، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، باعتقال واحتجاز نحو 60 فلسطينيًا، بينهم سيدات وأسرى سابقون، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية واليوم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركّزت بمدن نابلس، والخليل، وطولكرم.