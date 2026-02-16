Icon

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مجددًا

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة وتجوّلوا في باحاته لعدة ساعات، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، باعتقال واحتجاز نحو 60 فلسطينيًا، بينهم سيدات وأسرى سابقون، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية واليوم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركّزت بمدن نابلس، والخليل، وطولكرم.

