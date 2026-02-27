ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
شهد المسجد الحرام مساء اليوم الجمعة أجواءً روحانية مهيبة خلال صلاة التراويح في ليلة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، وسط حضور كثيف من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا منذ وقت مبكر لأداء الصلاة في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.
وامتلأت أروقة وساحات المسجد بالمصلين الذين اصطفوا في مشهد يعكس روحانية الشهر الفضيل.
كما شهد صحن المطاف حركة نشطة للمعتمرين والطائفين بالتزامن مع إقامة الصلاة، في ظل تنظيم متكامل يهدف إلى تسهيل حركة الدخول والخروج وضمان انسيابية التنقل داخل المسجد وساحاته، بما يهيئ أجواءً مناسبة لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
