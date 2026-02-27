Icon

مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام⁩ ليلة 11 ⁧رمضان

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ مساءً
مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام⁩ ليلة 11 ⁧رمضان
المواطن - فريق التحرير

شهد المسجد الحرام مساء اليوم الجمعة أجواءً روحانية مهيبة خلال صلاة التراويح في ليلة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، وسط حضور كثيف من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا منذ وقت مبكر لأداء الصلاة في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.

وامتلأت أروقة وساحات المسجد بالمصلين الذين اصطفوا في مشهد يعكس روحانية الشهر الفضيل.

كما شهد صحن المطاف حركة نشطة للمعتمرين والطائفين بالتزامن مع إقامة الصلاة، في ظل تنظيم متكامل يهدف إلى تسهيل حركة الدخول والخروج وضمان انسيابية التنقل داخل المسجد وساحاته، بما يهيئ أجواءً مناسبة لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

 

 

