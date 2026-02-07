مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا أمطار متفرقة على محافظة الأحساء أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران تحطم طائرة ومصرع ركابها جنوب أستراليا ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 7 مناطق برنامج سكني يذكّر بآلية البحث عن المخططات المطلقة مساند: الدفع الإلكتروني للرواتب إجراء إلزامي النصر يهزم الاتحاد بثنائية ويرتقي للمركز الثاني في دوري روشن خطوات إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عن طريق توكلنا
لقي شخصان مصرعهما في انهيار جليدي بجبال “تترة” شمالي سلوفاكيا.
وأوضحت الشرطة في منطقة بريسوف في بيان، أن الانهيار الجليدي جرف الضحيتين لمسافة نحو 400 متر أسفل الجبل ودفنهما تمامًا.
وأضافت، أن تقلبات الطقس تسبب في استبعاد استخدام مروحية، الأمر الذي أخر وصول فرق الإنقاذ لمكان الحادث، لافتة النظر إلى أن متسلقين آخرين في المنطقة الانهيار شاهدوا الحادث، وتمكنوا من تحديد مكان الرجلين المدفونين قبل وصول رجال الإنقاذ إلى الموقع.
وأشار مسؤولو الإنقاذ إلى أنهم تمكنوا من انتشال الضحيتين من الثلوج، لكنهما لقيا حتفهما في المكان رغم محاولات إنعاشهما.
يُذكر أن سلسلة جبال “تترة” تشكل الحدود الطبيعية بين سلوفاكيا وبولندا، وهي أعلى سلسلة جبال في جبال الكاربات.