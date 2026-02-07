مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا

لقي شخصان مصرعهما في انهيار جليدي بجبال “تترة” شمالي سلوفاكيا.

وأوضحت الشرطة في منطقة بريسوف في بيان، أن الانهيار الجليدي جرف الضحيتين لمسافة نحو 400 متر أسفل الجبل ودفنهما تمامًا.

وأضافت، أن تقلبات الطقس تسبب في استبعاد استخدام مروحية، الأمر الذي أخر وصول فرق الإنقاذ لمكان الحادث، لافتة النظر إلى أن متسلقين آخرين في المنطقة الانهيار شاهدوا الحادث، وتمكنوا من تحديد مكان الرجلين المدفونين قبل وصول رجال الإنقاذ إلى الموقع.

وأشار مسؤولو الإنقاذ إلى أنهم تمكنوا من انتشال الضحيتين من الثلوج، لكنهما لقيا حتفهما في المكان رغم محاولات إنعاشهما.

يُذكر أن سلسلة جبال “تترة” تشكل الحدود الطبيعية بين سلوفاكيا وبولندا، وهي أعلى سلسلة جبال في جبال الكاربات.