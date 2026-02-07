Icon

مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا Icon أمطار متفرقة على محافظة الأحساء Icon أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران Icon تحطم طائرة ومصرع ركابها جنوب أستراليا Icon ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية Icon طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 7 مناطق Icon برنامج سكني يذكّر بآلية البحث عن المخططات المطلقة Icon مساند: الدفع الإلكتروني للرواتب إجراء إلزامي Icon النصر يهزم الاتحاد بثنائية ويرتقي للمركز الثاني في دوري روشن Icon خطوات إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عن طريق توكلنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ مساءً
مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي شخصان مصرعهما في انهيار جليدي بجبال “تترة” شمالي سلوفاكيا.

وأوضحت الشرطة في منطقة بريسوف في بيان، أن الانهيار الجليدي جرف الضحيتين لمسافة نحو 400 متر أسفل الجبل ودفنهما تمامًا.

قد يهمّك أيضاً
لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات

لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات

مصرع وإصابة 20 باكستانيًّا في انهيار جليدي

مصرع وإصابة 20 باكستانيًّا في انهيار جليدي

وأضافت، أن تقلبات الطقس تسبب في استبعاد استخدام مروحية، الأمر الذي أخر وصول فرق الإنقاذ لمكان الحادث، لافتة النظر إلى أن متسلقين آخرين في المنطقة الانهيار شاهدوا الحادث، وتمكنوا من تحديد مكان الرجلين المدفونين قبل وصول رجال الإنقاذ إلى الموقع.

وأشار مسؤولو الإنقاذ إلى أنهم تمكنوا من انتشال الضحيتين من الثلوج، لكنهما لقيا حتفهما في المكان رغم محاولات إنعاشهما.
يُذكر أن سلسلة جبال “تترة” تشكل الحدود الطبيعية بين سلوفاكيا وبولندا، وهي أعلى سلسلة جبال في جبال الكاربات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد