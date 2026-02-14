Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصرع 11 شخصًا في انهيار منجم ذهب في غينيا

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ صباحاً
مصرع 11 شخصًا في انهيار منجم ذهب في غينيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم في حادث انهيار منجم ذهب غير مرخص في شرق غينيا.

وأفاد أمارا ديالو ممثل محلي للصليب الأحمر، في تصريحات، بأن منجم ذهب غير مرخص يقع قرب مدينة “كوندياناكورو” الواقعة في شرق البلاد انهار وتسبب بمصرع 11 شخصًا على الأقل، لافتًا الانتباه إلى أن الضحايا هم عشر نساء ورجل واحد.

قد يهمّك أيضاً
مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا

مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا

مقتل 11 عاملًا في انهيار منجم ذهب بالسودان

مقتل 11 عاملًا في انهيار منجم ذهب بالسودان

وذكر أنه جرى انتشال جثث النساء الضحايا بعد ساعات من وقوع الحادث، مضيفًا أن شابًا توفي متأثرًا بإصابته.

وأوضح أن الضحايا ذهبوا إلى الموقع لغسل ومعالجة نفايات التعدين، الذي يُعد نشاطًا شائعًا في مناطق تعدين الذهب، قبل أن ينهار عليهم التراب ويطمرهم في المنجم العشوائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد