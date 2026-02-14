مصرع 11 شخصًا في انهيار منجم ذهب في غينيا

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم في حادث انهيار منجم ذهب غير مرخص في شرق غينيا.
وأفاد أمارا ديالو ممثل محلي للصليب الأحمر، في تصريحات، بأن منجم ذهب غير مرخص يقع قرب مدينة “كوندياناكورو” الواقعة في شرق البلاد انهار وتسبب بمصرع 11 شخصًا على الأقل، لافتًا الانتباه إلى أن الضحايا هم عشر نساء ورجل واحد.
وذكر أنه جرى انتشال جثث النساء الضحايا بعد ساعات من وقوع الحادث، مضيفًا أن شابًا توفي متأثرًا بإصابته.
وأوضح أن الضحايا ذهبوا إلى الموقع لغسل ومعالجة نفايات التعدين، الذي يُعد نشاطًا شائعًا في مناطق تعدين الذهب، قبل أن ينهار عليهم التراب ويطمرهم في المنجم العشوائي.