مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال السحاب يعانق قمم جبال شدا الأسفل بالمخواة ويشكل لوحة إبداعية الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله
لقي 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون، إثر انقلاب حافلة كانت تقل موكب زفاف على طريق جبلي في غرب نيبال.
وكانت الحافلة، التي تقل أفرادًا من موكب زفاف، في طريق عودتها إلى الديار عندما هوت من ارتفاع نحو 200 متر، لتستقر على أرض مستوية بالقرب من قرية “بودجاون” على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو.
ووفقًا لمكتب شرطة منطقة “بيتادي”، نُقل المصابون بعد وقوع الحادث ليل الخميس إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وانتُشلت الجثث من بين الحطام.