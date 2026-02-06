Icon

مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٧ مساءً
مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال
المواطن - واس

لقي 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون، إثر انقلاب حافلة كانت تقل موكب زفاف على طريق جبلي في غرب نيبال.

وكانت الحافلة، التي تقل أفرادًا من موكب زفاف، في طريق عودتها إلى الديار عندما هوت من ارتفاع نحو 200 متر، لتستقر على أرض مستوية بالقرب من قرية “بودجاون” على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو.

ووفقًا لمكتب شرطة منطقة “بيتادي”، نُقل المصابون بعد وقوع الحادث ليل الخميس إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وانتُشلت الجثث من بين الحطام.

