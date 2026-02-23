مصرع 18 شخصًا في نيبال إثر سقوط حافلة في نهر تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية نقش قرناس ونفق الرس التاريخي بالقصيم يوثِّقان مراحل من تاريخ الدولة السعودية طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية
لقي 18 شخصًا مصرعهم اليوم، إثر سقوط حافلة ركاب متجهة من بوخارا إلى كاتماندو في نهر تريشولي بمنطقة دادينغ بوسط نيبال.
وذكرت الإدارة المحلية بمنطقة دادينغ أن الحافلة سقطت وكانت تُقلّ 45 راكبًا، من الطريق السريع في النهر.
وأوضح متحدث باسم مكتب الإدارة المحلية أن معظم المصابين البالغ عددهم 27 نُقلوا إلى مستشفيات في كاتماندو لتلقي العلاج.