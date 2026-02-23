Icon

مصرع 18 شخصًا في نيبال إثر سقوط حافلة في نهر

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

لقي 18 شخصًا مصرعهم اليوم، إثر سقوط حافلة ركاب متجهة من بوخارا إلى كاتماندو في نهر تريشولي بمنطقة دادينغ بوسط نيبال.

وذكرت الإدارة المحلية بمنطقة دادينغ أن الحافلة سقطت وكانت تُقلّ 45 راكبًا، من الطريق السريع في النهر.
وأوضح متحدث باسم مكتب الإدارة المحلية أن معظم المصابين البالغ عددهم 27 نُقلوا إلى مستشفيات في كاتماندو لتلقي العلاج.

