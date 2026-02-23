مصرع 18 شخصًا في نيبال إثر سقوط حافلة في نهر

لقي 18 شخصًا مصرعهم اليوم، إثر سقوط حافلة ركاب متجهة من بوخارا إلى كاتماندو في نهر تريشولي بمنطقة دادينغ بوسط نيبال.

وذكرت الإدارة المحلية بمنطقة دادينغ أن الحافلة سقطت وكانت تُقلّ 45 راكبًا، من الطريق السريع في النهر.

وأوضح متحدث باسم مكتب الإدارة المحلية أن معظم المصابين البالغ عددهم 27 نُقلوا إلى مستشفيات في كاتماندو لتلقي العلاج.