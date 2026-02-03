Icon

مصرع 27 شخصًا في اليابان جراء موجة برد قارس

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٧ مساءً
مصرع 27 شخصًا في اليابان جراء موجة برد قارس
المواطن - فريق التحرير

لقي 27 شخصًا مصرعهم في اليابان جراء موجة برد قارس ضربت عدة مناطق خلال الأيام الماضية، بحسب ما أعلنته وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.

وأوضحت الوكالة أن محافظة نييغاتا الواقعة على ساحل بحر اليابان سجلت أعلى عدد من الوفيات بواقع 12 حالة، فيما توفي ستة أشخاص في محافظة أكيتا شمال البلاد، وثلاثة آخرون في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان.

وأضافت أن حالتي وفاة سُجلتا في محافظة أوموري شمال اليابان، إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من محافظات إيواتيه، وياماغاتا، وناغانو، وشيماني.

ويأتي ذلك في ظل تأثر اليابان بكتلة هوائية باردة قوية تسببت في تساقط كثيف للثلوج على امتداد ساحل بحر اليابان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت بعض المناطق كميات من الثلوج تجاوزت ضعف المعدلات المعتادة، ما أدى إلى ظروف جوية قاسية وانعكاسات خطرة على السلامة العامة.

 

 

