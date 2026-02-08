مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين

الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو محافظ الأحساء يرعى ختام موسم ميدان الفروسية لعام 2026 برعاية الشرع.. توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية القوات البحرية ونظيرتها الأمريكية تنفذان التمرين البحري المختلط «المدافع الأزرق 26»
أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني، مساء السبت، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل جراء آثار الإعصار المداري باسيانج.
وأوضح نائب المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني دييجو أجوستين ماريانو أنه تم تسجيل أربعة وفيات في مدينة “كاجايان دي أورو” بعد انهيار أرضي اجتاح منطقة سكنية، بينما تم تسجيل ثلاثة وفيات في مدينة إيليجان بسبب الفيضانات، لافتًا الانتباه إلى أن شخص آخر غرق في إقليم “أجوستان ديل نورتي”.
وأضاف ماريانو أن جميع الأرقام لا تزال تخضع للتحقق.
وأشارت السُلطات المحلية، إلى أن حوالي 3800 أسرة تضررت مع ارتفاع مستوى مياه الفيضانات في بعض المناطق.
يُذكر أنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص في مدينة “كاجايان دي أورو”، بينما تقطعت السبل بآلاف المسافرين بمختلف أنحاء البلاد بعد أن تم تعليق السفر البحري وسط ظروف بحرية شديدة.