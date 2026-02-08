Icon

مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين
المواطن - فريق التحرير

أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني، مساء السبت، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل جراء آثار الإعصار المداري باسيانج.

وأوضح نائب المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني دييجو أجوستين ماريانو أنه تم تسجيل أربعة وفيات في مدينة “كاجايان دي أورو” بعد انهيار أرضي اجتاح منطقة سكنية، بينما تم تسجيل ثلاثة وفيات في مدينة إيليجان بسبب الفيضانات، لافتًا الانتباه إلى أن شخص آخر غرق في إقليم “أجوستان ديل نورتي”.

وأضاف ماريانو أن جميع الأرقام لا تزال تخضع للتحقق.

وأشارت السُلطات المحلية، إلى أن حوالي 3800 أسرة تضررت مع ارتفاع مستوى مياه الفيضانات في بعض المناطق.
يُذكر أنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص في مدينة “كاجايان دي أورو”، بينما تقطعت السبل بآلاف المسافرين بمختلف أنحاء البلاد بعد أن تم تعليق السفر البحري وسط ظروف بحرية شديدة.

