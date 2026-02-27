Icon

مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٣ مساءً
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
المواطن - فريق التحرير

أكد محمد عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن الوزارة لا تدرس حالياً أي تحريك لأسعار الكهرباء، مشدداً على عدم وجود خطط لانقطاع التيار خلال صيف 2026، في ظل استعدادات مبكرة لتأمين احتياجات الشبكة من الوقود والطاقة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد العدادات الكودية التي جرى تركيبها بلغ نحو 3.6 مليون عداد، ضمن خطة تقنين الأوضاع وتحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد التجاري.

صيف مستقر دون انقطاعات

أشار عصمت إلى نجاح القطاع في خفض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة تراوحت بين 3% و5% خلال فصل الشتاء، مع استهداف رفع نسبة الخفض إلى نحو 7% خلال الصيف المقبل، نتيجة إجراءات ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأحمال.

وكشف أن قطاع الكهرباء يتحمل أعباء مالية تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه، نتيجة تثبيت أسعار بيع الكهرباء للمشتركين رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، إلى جانب عدم سداد فروق التكلفة من جانب وزارة المالية على مدار ثلاث سنوات. وأضاف أن هناك تنسيقاً جارياً لإعادة احتساب الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وسعر البيع، والعمل على تسوية المستحقات، بالتوازي مع بحث بدائل لخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز الكفاءة.

تنسيق مع البترول وتوسّع في الطاقة المتجددة

وأكد الوزير وجود تنسيق مستمر مع قطاع البترول لضمان توفير الغاز الطبيعي والمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يحافظ على استقرار الشبكة ويحول دون حدوث أزمات وقود.

كما أشار إلى طرح مزايدات جديدة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن شبكة نقل الكهرباء باتت قادرة على استيعاب قدرات إنتاجية إضافية، بما يدعم خطط الربط الكهربائي والتصدير الإقليمي.

