مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار

دعا مطار الملك خالد الدولي جميع المسافرين، لأهمية التأكد من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار نظرا للتطورات التي تشهدها المنطقة.

التأكد من حالة الرحلات

وقال مطار الملك خالد بن في بيان: “تنويه للمسافرين الكرام.. حرصًا على راحتكم نأمل من المسافرين إلى الدول التي تأثرت حركتها الجوية بالأحداث الراهنة التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

كما نؤكد أهمية متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران والمطار للاطلاع على المعلومات الدقيقة والإجابة عن أي استفسارات.

نثمن تفهمكم وتعاونكم، ونسأل الله السلامة للجميع.