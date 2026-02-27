Icon

ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي Icon #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا Icon مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ Icon الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف Icon عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق Icon الهلال يتجاوز الشباب بخماسية  Icon تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان Icon وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
يجمع المشروع بين الجمال المعماري والدقة التقنية

مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٩ صباحاً
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمثل مظلات ساحات المسجد النبوي أحد أبرز المشروعات الهندسية المتقدمة التي أسهمت في تهيئة بيئة مريحة وآمنة لقاصدي المسجد، إذ يجمع المشروع بين الجمال المعماري والدقة التقنية لخدمة المصلين على مدار العام، ولا سيما في مواسم الذروة.

مظلات المسجد النبوي

ويشتمل المشروع على (250) مظلة متحركة، يبلغ طول ضلع كل منها (25.5) مترًا، فيما يصل ارتفاعها إلى نحو (15) مترًا، ويبلغ وزن المظلة الواحدة قرابة (40) طنًا، وتعمل هذه المظلات بأنظمة تشغيل آلية؛ إذ تبدأ بالفتح عند بزوغ الشمس لتوفير الظل، وتُغلق قبيل الغروب، وتتكون كل مظلة من جزأين متداخلين يندمجان بسلاسة عند الإغلاق.

قد يهمّك أيضاً
مظلات المسجد النبوي.. تحفة فنية وهندسية تجمع الجمال والحماية

مظلات المسجد النبوي.. تحفة فنية وهندسية تجمع الجمال والحماية

أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي

أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي

واستخدم في تصنيع المظلات نسيج من الألياف الزجاجية المدعّمة والمكسو بطبقات واقية، مطعّم بزخارف هندسية مستوحاة من الطراز الإسلامي، إلى جانب عناصر من النحاس المطلي بالذهب، ويضم التصميم أسطوانة تشغيل داخلية، و 8 دعامات علوية وسفلية، وأذرعًا داخلية ووسطية وقطرية تضمن ثبات الهيكل وانسيابية حركته.

وتحتوي المظلات على (436) مروحة رذاذ مثبتة في الجوانب لتلطيف الأجواء، إضافة إلى أكثر من (1000) وحدة إنارة تسهم في إضفاء أجواء روحانية متكاملة ليلًا، وتستوعب كل مظلة أكثر من (900) مصلٍّ، فيما تستوعب المظلات مجتمعة ما يزيد على (228) ألف مصلٍّ في أوقات الذروة.

ويعكس المشروع مستوى العناية بالتفاصيل الهندسية والتقنية في تطوير مرافق المسجد النبوي، بما يسهم في تحسين تجربة المصلين والزوار، وتوفير بيئة عبادية مريحة تتكامل فيها الجوانب الجمالية والوظيفية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد