معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن

أشادت معتمرة مصرية مسنة، بكفاءة الموظفات السعوديات العاملات في الحرم المكي الشريف، وحسن تعاملهن مع المعتمرات.

وقالت المعتمرة المصرية، لقناة “الإخبارية”، حصلنا على أفضل معاملة في السعودية، والموظفات السعوديات في غاية الأخلاق والكرم، ويبذلن كل الجهد لتوفير الراحة للمعتمرات.