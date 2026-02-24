Icon

لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان Icon معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن Icon حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان Icon أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع Icon “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ Icon منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي Icon رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط Icon أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ مساءً
معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشادت معتمرة مصرية مسنة، بكفاءة الموظفات السعوديات العاملات في الحرم المكي الشريف، وحسن تعاملهن مع المعتمرات.

وقالت المعتمرة المصرية، لقناة “الإخبارية”، حصلنا على أفضل معاملة في السعودية، والموظفات السعوديات في غاية الأخلاق والكرم، ويبذلن كل الجهد لتوفير الراحة للمعتمرات.

قد يهمّك أيضاً
“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ

“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ

إيقاف شركتي عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

إيقاف شركتي عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ
يهمك تعرف

“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم...

يهمك تعرف