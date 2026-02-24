لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر
أشادت معتمرة مصرية مسنة، بكفاءة الموظفات السعوديات العاملات في الحرم المكي الشريف، وحسن تعاملهن مع المعتمرات.
وقالت المعتمرة المصرية، لقناة “الإخبارية”، حصلنا على أفضل معاملة في السعودية، والموظفات السعوديات في غاية الأخلاق والكرم، ويبذلن كل الجهد لتوفير الراحة للمعتمرات.
